В непризнанном Приднестровье пожаловались на взрывы – что это может значить
Серия взрывов прогремела в здании так называемого министерства госбезопасности Приднестровья
В Приднестровье "министерство госбезопасности" обстреляли из гранатометов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Тирасполе, столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики", 25 апреля прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".
Telegram-канал "Украина 24" опубликовал снимки с места событий, на фото видны отстрелянные тубусы от гранатометов, лежащие на дороге.
Отмечается, что инцидент произошел в 36 км от границы с Украиной.
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Информацию о взрывах подтвердил Telegram-канал "РИА Новости".
"Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе… На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто", – говорится в сообщении.
Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью
В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.
"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что РФ планирует захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление на наше государство. По его словам, Украина не сдастся и победит.
"У нас есть собственные сценарии защиты Украины, и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – подчеркнул Ермак.
Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.
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По материалам: Сегодня