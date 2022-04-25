Орешкин: Психопатия Путина нарастает

Президент РФ панически боится за свою жизнь, считает российский политолог

Орешкин прокомментировал последние фото Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин имеет давнюю фобию, связанную с его личной безопасностью. Сегодня психопатия Путина нарастает.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин телеведущему канала Украина 24 Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

Орешкин прокомментировал последние фото Путина со встречи с Шойгу. По его словам, поведение российского президента является закономерным продолжением его давних обеспокоенностей относительно своей безопасности:

Далее по теме

Паркинсон или Тайна правой руки. Что на самом деле медленно убивает Путина?

Сегодня, 08:00

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Вчера, 16:26

В Брянске после взрывов и пожаров началась паническая эвакуация

Сегодня, 14:15

"Он с самого начала был очень обеспокоен проблемами безопасности. Вот с самого начала. Я еще в 1999 году, когда работал с центральной избирательной комиссией, обратил внимание, что когда он приходил в Останкино, где озвучивались результаты выборов 1999 года, перед этим по верхам пошло пять людей со спортивными сумками в черных спортивных костюмах – снайперы, до этого такого не было. Он очень болезненно относится к вопросу безопасности своей семьи и, конечно, к себе лично".

Российский политолог рассказал об интересном случае, полностью демонстрирующем уровень фобии Путина:

"В 2012 году была история, когда президентская инаугурационная процессия ехала по абсолютно пустой Москве. Всех разогнали, потому что тогда были массовые протесты, и ехала эта кавалькада по вымершему городу".

С годами и возрастом, по мнению Орешкина, проблемы для Путина обострились, а сейчас у него очень серьезные причины для стресса.

"Подозреваю, что в душе он уже понимает, что совершил ошибку. Но он должен держать марку, он должен выглядеть победно. Он это понимает и он эту роль играет, но выглядит он ужасно. И психопатия у него нарастает", – подытожил политолог.

Путин боится появляться на публике

Президент РФ Владимир Путин боится покушения, поэтому предпочитает не появляться там, где много людей. В частности, 5 марта Путин якобы провел встречу с женщинами-пилотами и стюардессами. На видео, где он обращается к ним, его рука проходит сквозь микрофон на столе. По мнению зрителей, он мог сидеть на зеленом фоне. То есть два видео – с сотрудницами авиакомпаний и с самим Путиным – снимались в разное время, а затем "склеивались".

В связи с этим инцидентом Путина "потроллил" президент Украины Владимир Зеленский, дотронувшись рукой до своего микрофона в конце своего обращения.

Кроме того, Путин отдельно прощался с политиком Владимиром Жириновским, который умер 6 апреля. На кадрах с похорон было видно, что во время стояния президента РФ у гроба там нет почетного караула, тогда как на всех остальных кадрах он есть. По-другому выглядел и сам гроб, с него исчезал флаг.

Читайте также:

Арестович: Путин сидит в бункере, делает маникюр и боится зайти в интернет

Путин боится военных: Латынина объяснила исчезновение Шойгу

Путин боится поговорить с Зеленским! Экс-депутат РФ назвал причину

По материалам: Сегодня