Названа одна из главных задач Финляндии после вступления в НАТО
В Альянсе рассчитывают, что государство обеспечит безопасность воздушного пространства стран Балтии
От Финляндии ждут обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии. / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что если Финляндия станет членом НАТО, то она направит войска в страны Балтии и будет обеспечивать безопасность их воздушного пространства.
Об этом сообщает ERR.
Куусела считает, что Финляндия должна обеспечивать безопасность воздушного пространства стран Балтии.
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"По моему мнению, весьма вероятно, что в мирное время Финляндия должна была бы каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия (EFP) и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии", – сказал министр.
Эстония надеется на финские истребители
Как известно, страны НАТО по ротации обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет хотел бы, чтобы воздушное пространство Эстонии охраняли новые финские истребители.
"Очень важно, что Финляндия только что приняла решение о приобретении 64 новых истребителей F-35. Было бы разумно, если бы они при необходимости летали в воздушном пространстве Эстонии", – сообщил Лаанет.
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По материалам: Сегодня