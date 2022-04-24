Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина – Financial Times

Немецкое правительство проводит «эгоистичную политику» относительно войны в Украине

Олаф Шольц и его партия резко реагируют на обвинения в прокремлевской политике / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии идут жесткие дискуссии относительно предоставления военной помощи Украине. Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) критикуют за нерешительность партнеры по парламентской коалиции.

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал "безответственными" требования входящих в правящую коалицию "Зеленых" и "Свободных демократов" предоставить тяжелое вооружение Украине. Его коллега Ральф Штегнер выступил с обвинительными выпадами в Facebook против критиков политики его партии по отношению к РФ. Бывший глава МИД Зигмар Габриэль выступил против "вредных теорий заговора" насчет немецко-российских агентов влияния.

Как отмечает на страницах Financial Times аналитик Brookings Institution Фриц Штерн, болезненная реакция СДПГ показывает, что критика попала в цель.

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Как отмечает эксперт, канцлер Олаф Шольц стал очень "тонкокожим". Когда посетившие Украину депутаты Бундестага призвали его увеличить военную поддержку, он назвал их "мальчиками и девочками". Также он заявил, что якобы отправка тяжелого вооружения украинской армии сделает Германию и НАТО "участниками войны".

Как пишет издание, критиковать немецкие власти есть за что:

"СДПГ давно пора выгнать своего высокопоставленного российского газового лоббиста, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Кроме того, важно, чтобы немецкие суды рассмотрели связи между Мануэлой Швезиг, премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, и оператором газопровода "Северный поток-2", полностью принадлежащим "Газпрому".

Но эгоистическая немецкая политика в отношении России, а также упорно выстроенная энергетическая зависимость от Москвы находит активных сторонников среди представителей разных политических сил. Они поощряли Кремль и поддерживали Владимира Путина в борьбе, пишет Financial Times.

Украина просит дать ей тяжелое вооружение, а Россия усиливает наступление на Донбассе. Но в этом вопросе Шольц колеблется и пускает пыль в глаза, что раздражает как союзников Германии, так и партнеров СДПГ по коалиции. В качестве запоздалого компромисса Берлин позволяет другим странам НАТО передавать оружие Киеву.

Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина, говорится в статье.

Вооружение со всего мира для Украины

19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.

18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.

Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.

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По материалам: Сегодня