В мире

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Великобритания передаст Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

Отметим, что на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят в Украину, уточняет издание.

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Далее по теме

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Вчера, 21:12

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

Сегодня, 04:46

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

Спешил в бункер? Путин в московском храме подозрительно перебирал ногами (видео)

Сегодня, 04:51

AS-90 способны вести огонь на расстоянии до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

AS-90 – подробности

AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.

Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании.

В 1963 году ряд стран – членов НАТО, в том числе и Соединенное Королевство, согласились на использование орудий калибра 155 мм. AS-90 имеет совместимую с этим стандартом ствол 39 калибров, способна произвести выстрел снарядом L15 на расстояние 24,7 км. Имеет новый механизм замыкания ствола с 18 капсулами.

Ранее мы писали:

  • У Путина яхты, любовницы и хороший маникюр. Арестович считает блефом угрозы Москвы о ядерном ударе
  • Не Запад. Арестович рассказал, кто остановит Путина в случае ядерной войны

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Великдень-2022: що робити з зіпсованою освяченою їжею

1 час ago

8 тысяч элитных авто застряли по дороге в РФ из-за европейских санкций

2 часа ago

Ермак сказал, что точно не может быть объектом переговоров с рф

2 часа ago

Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт — Міноборони

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button