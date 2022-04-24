Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства

Великобритания передаст Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

Отметим, что на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят в Украину, уточняет издание.

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AS-90 способны вести огонь на расстоянии до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

AS-90 – подробности

AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.

Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании.

В 1963 году ряд стран – членов НАТО, в том числе и Соединенное Королевство, согласились на использование орудий калибра 155 мм. AS-90 имеет совместимую с этим стандартом ствол 39 калибров, способна произвести выстрел снарядом L15 на расстояние 24,7 км. Имеет новый механизм замыкания ствола с 18 капсулами.

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По материалам: Сегодня