Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ
AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства
Великобритания передаст Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня
Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.
Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.
Отметим, что на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят в Украину, уточняет издание.
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AS-90 способны вести огонь на расстоянии до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.
AS-90 – подробности
AS-90 – самоходная артиллерийская установка производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.
Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании.
В 1963 году ряд стран – членов НАТО, в том числе и Соединенное Королевство, согласились на использование орудий калибра 155 мм. AS-90 имеет совместимую с этим стандартом ствол 39 калибров, способна произвести выстрел снарядом L15 на расстояние 24,7 км. Имеет новый механизм замыкания ствола с 18 капсулами.
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По материалам: Сегодня