Путина могут осудить за военные преступления — Боррель

Путин не хочет переговоров, он хочет продолжения войны в Украине

Боррель заявил, что Путина могут осудить/Фото: verelq.am, kremlin.ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что президента России Владимира Путина в будущем могут судить за военные преступления. В то же время он считает, что сегодня это не первоочередная задача.

Об этом пишет Reuters.

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Боррель отметил, что Владимир Путин не стремится к переговорам, а хочет продолжения войны. Он добавил, что ЕС необходимо диверсифицировать закупки нефти и газа и искать альтернативы российским энергоносителям.

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По словам Борреля, в будущем Путина могут осудить за военные преступления, но пока война за существование Украины и поддерживать надо именно украинцев, а не заниматься Путиным.

Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

"Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях", — заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

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По материалам: Сегодня