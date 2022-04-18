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Путин наградил военную бригаду, устроившую резню в Буче

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 18 апреля, 2022
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Оккупантов, которые убивали мирных жителей, похвалил российский диктатор

Путин наградил военную бригаду, устроившую резню в Буче

Путин отметил бригаду, которая зверствовала в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде, которая в марте оккупировала Бучу в Киевской области, почетное звание гвардейской за "примерные действия" в ходе войны в Украине. Указ опубликован на портале правительственных документов РФ.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", — говорится в документе.

Почетное звание было присвоено бригаде после того, как она вышла из Киевской области, оставив Бучу разрушенной и разграбленной, а сотни ее жителей – убитыми.

Бригада является подразделением в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

Путин наградил военную бригаду, устроившую резню в Буче

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Резня в Буче

  • Во время освобождения Бучи от российских захватчиков украинские военные увидели десятки тел мирных жителей, хаотично разбросанных на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
  • Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали людей.
  • Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе обнаружили тела 403 мирных жителей. По его прогнозу, эта цифра возрастет, поскольку многие числятся пропавшими без вести.
  • Президент Украины Владимир Зеленский после посещения Бучи отметил, что раньше в городе проживали десятки тысяч людей, а осталось всего 300 человек.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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