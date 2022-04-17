Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии

Украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке

РФ несет огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки в Украине Россия понесла больше потерь, нежели за восемь лет войны в Сирии.

Об этом сообщает The Economist.

"Несмотря на превосходство в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла РФ больше потерь, чем Россия понесла за восемь лет боев в Сирии", – пишет издание.

Отмечается, что украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке.

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Потери РФ достигли размеров армий других стран – Генштаб

Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Вторая армия мира – первая по потерям", – написали в Генштабе.

Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.

ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.

Кроме того, российская армия потеряла 147 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.

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По материалам: Сегодня