Украина покупает у Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро – СМИ

Поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена

Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц. Коллаж "Сегодня"

Украинская сторона направила Германии предложение о поставке в нашу страну 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и комплектующих к ним на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

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По данным газеты, в качестве альтернативы немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро. Как сообщают изданию украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся "пробелы" будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

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Отмечается, что первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года. А завершение поставок ориентировочно ожидается до 2027 года.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000, похожие на танки, способны вести огонь на расстоянии более 30 километров.

США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

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По материалам: Сегодня