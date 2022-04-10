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Путин опять себя переиграл. НАТО планирует сделать размещение войск на своей границе постоянным

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Подписав Основополагающий акт НАТО – Россия, Россия обязалась не угрожать и не применять силу против государств-членов Альянса и любых других государств. Однако РФ нарушила правила

Путин опять себя переиграл. НАТО планирует сделать размещение войск на своей границе постоянным

На границе НАТО планируют развернуть постоянные войска / Коллаж "Сегодня"

НАТО пытается разработать возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Все из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

НАТО находится в разгаре фундаментальной трансформации. Она будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина.

Путин опять себя переиграл. НАТО планирует сделать размещение войск на своей границе постоянным

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Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

"То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", – говорит Йенс Столтенберг.

Россия и НАТО

Ранее на восточном фланге Альянса не было постоянного размещения значительных боевых сил, говорится на сайте НАТО.

Подписав Основополагающий акт НАТО – Россия, Россия обязалась не угрожать и не применять силу против государств-членов Альянса и любых других государств.

РФ нарушила это обязательство, совершив незаконную и нелегитимную аннексию Крыма как части территории суверенного государства. Россия также продолжает оказывать поддержку боевикам на востоке Украины.

Ранее мы писали:

  • НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times
  • НАТО готово передать Украине оружие для защиты от нового наступления РФ – Столтенберг

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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