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Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 10 апреля, 2022
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Берлускони назвал вторжение РФ «беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина»

Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Сильвио Берлускони заявил, что разочарован в Путине, которого раньше считал своим другом. Коллаж "Сегодня"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину.

Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa.

Подробности

85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.

Я разочарован поведением Путина – Берлускони

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Я разочарован поведением Путина – Берлускони

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"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – подчеркнул Берлускони.

Берлускони считает, что РФ не может отрицать своей ответственности за массовые убийства в Буче и других украинских городах.

"Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал бывший итальянский премьер.

Он убежден, что в интересах России установить и предать суду виновных в "поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны".

Зверства российских оккупантов под Киевом

  • Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
  • Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
  • По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
  • Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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