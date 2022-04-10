Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Берлускони назвал вторжение РФ «беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина»

Сильвио Берлускони заявил, что разочарован в Путине, которого раньше считал своим другом. Коллаж "Сегодня"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину.

Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa.

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85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.

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"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – подчеркнул Берлускони.

Берлускони считает, что РФ не может отрицать своей ответственности за массовые убийства в Буче и других украинских городах.

"Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал бывший итальянский премьер.

Он убежден, что в интересах России установить и предать суду виновных в "поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны".

Зверства российских оккупантов под Киевом

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.

Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

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По материалам: Сегодня