В России обвинили украинский борщ в экстремизме и нацизме

Мария Захарова упрекнула Украину в нежелании делиться национальным блюдом

Захарова обиделась на Украину за борщ / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления об украинском борще – это нацизм и экстремизм. Такие мысли она озвучила на брифинге. Видео со спичем о борще быстро стало распространяться в социальных сетях.

"Даже книги о кулинарии запрещались (в Украине – ред.), потому что ну нельзя было делиться борщом! Он должен был принадлежать только кому-то одному! Какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, чтобы в каждом городе и в каждом регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет, на компромиссы они не хотят… Так это и есть то, о чем мы говорим, – ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", – заявила она.

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По материалам: Сегодня