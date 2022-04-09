Шлагбаум для агрессоров: фурам из РФ и Беларуси запретили въезд в ЕС

Начал действовать новый пакет санкций

Работа активистов вызвала более 50-километровую пробку. / Фото: hromadske.tv, Коллаж: Сегодня

Фуры из России и Беларуси должны покинуть территорию Европейского Союза до 16 апреля и теперь не имеют права въезда туда.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Третья Сила".

Запрет перевозок

"Новый пакет санкций ЕС начал действовать. За запрет автомобильных перевозок грузов в Россию и из России боролись активисты. Почти месяц они блокировали польско-белорусскую границу, чтобы задержать торговлю ЕС с Россией", – указывают добровольцы.

Как отмечается, работа активистов вызвала более 50-километровую пробку перед границей и частично остановила ввоз товаров к оккупантам.

Далее по теме

Россия пожаловалась Турции на продажу «Байрактаров» Украине – турецкий чиновник

Вчера, 17:51

В России обвинили украинский борщ в экстремизме и нацизме

Вчера, 20:03

Путин заплатил высокую цену: президент Еврокомиссии пообещала новые санкции против России

Вчера, 22:01

"Благодаря запрету тонны грузов не поедут в Россию, десятки тысяч людей в России в результате этого решения лишатся работы, а множество российских и белорусских фур больше никогда не поедут в Европу".

Кроме этого, активисты подвергались физическому насилию и даже угрозам.

Напомним, из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.

Читайте также:

Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС

ЕС вводит бесплатный роуминг для украинцев – кому именно доступна услуга

По материалам: Сегодня