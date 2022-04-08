В РФ усилили пропаганду среди военных: что придумали

В ГУР Украины рассказали подробности

В РФ усиливают пропаганду среди военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В российской армии усиливают пропаганду среди личного состава военных учебных центров.

Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, сообщает ГУР Украины.

В частности, Матвеевский требует довести в личный состав запрет отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента.

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Пропаганда также должна включать разъяснения о «плюсах» участия в войне с Украиной, а именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах.

«Все украинские и «прочие» ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию», – добавили в ведомстве.

Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, за всей этой медийной стратегией нагнетания стоит заместитель руководителя Аппарата президента России Алексей Громов. Он же является автором негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".

Истерия в России

Своим гражданам Москва старается не показывать реальные потери в Украине, а также скрываются факты о зверствах своих солдат в Киевской области. Крупнейший поисковик Российской Федерации "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города до вторжения оккупантов.

Машина по созданию фальсификаций также продолжает работать в России. Стало известно, что пропагандисты показали "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Только оказалось, что это документ подписал… министр внутренних дел Украинской ССР, который, к тому же, уже умер.

Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее разоблачил фейк о том, что "народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

По материалам: Сегодня