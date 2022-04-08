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Россия пожаловалась Турции на продажу «Байрактаров» Украине – турецкий чиновник

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
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Россияне возмущены и время от времени жалуются

Россия пожаловалась Турции на продажу "Байрактаров" Украине – турецкий чиновник

Чиновник заявил, что продажи были осуществлены частной турецкой компанией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация пожаловалась Турции на продажу вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, пишет Reuters.

"Мы уже дали ответ"

По словам чиновника, продажи были осуществлены частной турецкой компанией, а не межгосударственными сделками.

Россия пожаловалась Турции на продажу "Байрактаров" Украине – турецкий чиновник

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"Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ… что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны", – сказал чиновник.

Россия пожаловалась Турции на продажу "Байрактаров" Украине – турецкий чиновник / Фото: Reuters

Напомним, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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