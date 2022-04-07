Россия впервые признала большие потери своих войск в войне против Украины
Дмитрий Песков заявил о большой трагедии для России
Спикер Путина сказал о больших потерях в войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.
При этом Песков назвал проверенные фотографии и спутниковые снимки погибших мирных жителей на улицах украинских городов "наглым фейком".
"Мы отрицаем, что российские военные могут иметь что-то общее с этими зверствами и тем, что на улицах Бучи были показаны трупы", — сказал он.
Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
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Потери армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
По материалам: Сегодня