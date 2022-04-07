Экс-премьер Бельгии обозвал ФРГ «унылым говном» из-за Украины

В Европарламенте требуют введения более жестких санкций против Москвы

Ги Верхофстадт считает, что Германия слабый региональный лидер / Коллаж "Сегодня"

В Европейском парламенте произошел скандал из-за вялых санкций против агрессора Российской Федерации, войска которой совершают в Украине преступления против человечности. Бывший премьер-министр Бельгии депутат Европарламента Ги Верхофстадт обозвал правительство Германии, которое считает плохим лидером ЕС.

Об этом сообщается на телеграм-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Скандал

В своем призыве Ги Верхофстадт отметил, что необходимо сильнее давить на Москву, потому что сейчас санкции нормально не работают и это способствует затягиванию войны в Украине.

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"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", – объяснил политик.

Отдельное спасибо за мягкие санкции Ги Верхофстадт сказал Германии.

"Я ожидал, что вы займете лидирующую позицию в этой ситуации. А вы сейчас просто унылое говно", – резюмировал бывший премьер-министр Бельгии.

Санкции

6 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге отбивался от обвинений в том, что разрыв с Россией ведет к росту цен на энергоносители, что не нравится немецкому электорату. Однако Щольц все же потребовал от международного преступника Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

В этот день Вашингтон ввел более жесткие санкции против России в ответ на зверства россиян в украинской Буче. Произошла полная блокировка Сбербанка и Альфа-банка.

ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками.

По материалам: Сегодня