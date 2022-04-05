Франция высылает десятки дипломатов РФ
Их деятельность противоречит интересам безопасности страны
Речь идет об около 30 дипломатах/Фото: коллаж: "Сегодня"
Франция высылает ряд русских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.
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"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Наша главная ответственность всегда — обеспечение безопасности французов и европейцев", — говорится в заявлении.
Как сообщает телеканал BFMTV, речь идет о высылке около 30 российских дипломатов.
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Литва высылает из страны посла России
Литовское правительство приказало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.
"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.
Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.
Кроме того, литовские власти приостанавливают прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из РФ в эту балтийскую страну.
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По материалам: Сегодня