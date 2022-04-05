Абрамовича догнали западные санкции: клянчит у друзей миллион

У олигарха кончились деньги даже на зарплаты персоналу

Имущество Романа Абрамовича, в частности — несколько шикарных яхт, заморожено санкциями / Фото: Коллаж: Сегодня

Российскому олигарху Роману Абрамовичу, который попал под западные санкции, нечем платить своему персоналу, и он вынужден занимать деньги у своих друзей.

Как сообщает американское издание Page Six со ссылкой на свои источники, Абрамович просит у своих ближайших влиятельных друзей одолжить ему 1 миллион долларов.

"Он говорит, что никогда не задерживал выплату зарплаты своему персоналу, а это составляет 750 тысяч долларов в неделю, и поскольку его состояние заморожено, он не в состоянии заплатить своим людям", – говорит источник.

По данным издания, Абрамович обращался за деньгами к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и к семье Ротшильдов, и еще ко многим. Но добрые друзья российского олигарха не согласились дать ему денег, поскольку либо не имеют столько наличных денег, либо опасаются возможных последствий в соответствии с международным законодательством.

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По данным Bloomberg, состояние Абрамовича, которым он пока не может пользоваться, составляет 14,3 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, ирония заключается в том, что Абрамович владеет, по меньшей мере, четырьмя супер-яхтами на общую сумму почти 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, он владеет поместьем на Карибских островах стоимостью 700 миллионов долларов.

Яхта Романа Абрамовича Eclipse оценивается в 700 млн долларов / Фото: Reuters

"Между тем Абрамович все еще делает все возможное, чтобы удержать свои активы на плаву, участвуя в мирных переговорах, чтобы положить конец вторжению Путина в Украину. На мирные переговоры его пригласила Украина, которая считает, что у него есть прямой контакт с Путиным, что он отрицает", – пишет издание.

Абрамович пытается помирить РФ с Украиной

Олигарх Роман Абрамович стал посредником в переговорах между Украиной и Россией о завершении боевых действий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что российский олигарх играет ключевую роль в переговорах.

"По Роману Абрамовичу, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, конструктивным и так далее, именно над этим работает Роман Абрамович", – сообщил Подоляк.

По данным расследователей Bellingcat, Романа Абрамовича и еще двух участников переговоров даже пытались отравить неустановленным химическим веществом.

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По материалам: Сегодня