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Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Российские военные будут наказаны за то, что натворили в Киевской области, за каждого убитого украинца

Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

Русские должны быть наказаны за геноцид под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания международной комиссии по расследованию жестоких преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

"Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", – заявил Моравецкий.

Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

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Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

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Зверства российских оккупантов под Киевом

  • Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
  • Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
  • В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
  • Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
  • Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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