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Олигархи побежали из России: миллиардер Прохоров получил израильское гражданство

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Прохоров приехал в Израиль не просто чтобы «отсидеться», но и чтобы избавиться от российского паспорта

Олигархи побежали из России: миллиардер Прохоров получил израильское гражданство

Михаил Прохоров получил гражданство Израиля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский миллиардер Михаил Прохоров заявил о получении израильского гражданства. Он прибыл в Израиль несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии.

Об этом пишет The Time of Israel.

Прохоров, который по версии Bloomberg занимает 12-е место среди самых богатых людей России с состоянием в 13,8 млрд долларов, не подвергался санкциям США, ЕС или Великобритании после российского вторжения в Украину. В настоящее время он владеет крупнейшим производителем золота в России и ранее был владельцем баскетбольной команды NBA Brooklyn Nets.

Олигархи побежали из России: миллиардер Прохоров получил израильское гражданство

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В 2012 году он баллотировался на пост президента России и занял по итогам выборов третье место.

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Как отметил украинский нардеп Алексей Гончаренко, российский олигарх Михаил Прохоров сбежал в Израиль не просто чтобы "отсидеться", а на постоянное место жительства.

"На России ставят крест даже те, кто использовал ее как кошелек или рог изобилия. Путин начал войну и поставил подножку всем, включая самого себя. Это уже не остановить. Иначе российские олигархи просто уезжали бы ненадолго. Но если они избавляются от паспортов – значит, "ненадолго" больше не получится", — отметил нардеп.

Ранее мы писали:

  • Обратной дороги нет. Пугачева и Галкин претендуют ускоренно получить гражданство Израиля
  • Военные преступления не могут быть оправданы: Израиль отреагировал на зверства РФ в Буче

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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