Литва высылает из страны посла России

Литва приняла такое решение из-за продолжающейся российской военной агрессии против Украины

Посол РФ Алексей Исаков (фото слева) и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет LRT.

В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. . Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

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Ситуация с российскими дипломатами

Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, которые местная разведка считает офицерами спецслужб России.

Власти Бельгии приняли решение о высылке из своей страны 21 российского дипломата за деятельность, связанную со шпионажем или незаконным распространением влияния.

МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата.

28 марта Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов.

Ирландия предписала четырем высокопоставленным российским чиновникам покинуть страну из-за действий, которые здесь посчитали "не соответствующими международным стандартам дипломатического поведения.

23 марта власти Польши заявили, что вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

18 марта несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ.

Кроме того, стало известно, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента.

9 марта стало известно, что Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии.

По материалам: Сегодня