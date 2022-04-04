Литва высылает из страны посла России
Литва приняла такое решение из-за продолжающейся российской военной агрессии против Украины
Посол РФ Алексей Исаков (фото слева) и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня
Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет LRT.
В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.
"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. . Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.
Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.
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Крое того, литовские власти приостанавливают прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из РФ в эту прибалтийскую республику.
Ситуация с российскими дипломатами
- Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, которые местная разведка считает офицерами спецслужб России.
- Власти Бельгии приняли решение о высылке из своей страны 21 российского дипломата за деятельность, связанную со шпионажем или незаконным распространением влияния.
- МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата.
- 28 марта Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов.
- Ирландия предписала четырем высокопоставленным российским чиновникам покинуть страну из-за действий, которые здесь посчитали "не соответствующими международным стандартам дипломатического поведения.
- 23 марта власти Польши заявили, что вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата.
- 18 марта несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ.
- Кроме того, стало известно, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента.
- 9 марта стало известно, что Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии.
По материалам: Сегодня