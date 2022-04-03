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Путин «на растяжке». Жданов рассказал, почему РФ решила сосредоточиться на одном направлении

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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В России приняли важное для себя решение

Путин "на растяжке". Жданов рассказал, почему РФ решила сосредоточиться на одном направлении

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рискнул своей карьерой ради победы в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин требовал от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова закончить специальную военную операцию в Украине до 9 мая. Но поскольку войска агрессора терпят неудачу, было принято решение сосредоточиться на одном направлении – в надежде таким образом достичь хоть каких-то "успехов" к этой дате.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Порадовать Путина

Жданов отметил, что уже есть информация, якобы Герасимов даже рискнул своей карьерой ради "победы" в Украине для Путина до 9 мая.

Путин "на растяжке". Жданов рассказал, почему РФ решила сосредоточиться на одном направлении

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"Он сказал, что своей карьерой клянется, что выполнит поставленную задачу", – сказал военный эксперт.

Именно поэтому, по словам Жданова, командование ВС РФ приняло решение сосредоточиться на одном направлении:

"Они понимают, что с 4-х направлений нас не возьмут, что они уже на "растяжке", а не мы сейчас, по всему фронту в Украине – больше 1000 км. Поэтому они приняли решение – сосредоточиться на одном направлении и попытаться там одержать успех. Успех для них будет любой – например, движение к административным границам, не дай Бог, еще развитие направления на Харьков из Луганской области. Они это будут преподносить как победу во всей этой операции и будут говорить… что цель операции достигнута, закончена, понимая, что дальше у них сил нет".

Эксперт также отметил, что если Украина выстоит и отобьет все атаки оккупантов, то дальше начнется 3-й этап войны – постепенный и планомерный военный разгром России.

Сакральная дата

9 мая – сакральная дата для Путина и выстроенного им режима. Победа во Второй мировой войне, которую диктатор присвоил СССР и ее преемнице России, стала одним из ключевых мифов путинской России. О том, что президент страны-агрессора мечтает провести "победный парад" по случаю захвата Украины прямо на Крещатике, не раз сообщал наш Генштаб. Это подтверждает и то, что у оккупантов находят парадную форму.

1 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ не уступил своим планам захватить Украину до 9 мая и провести "победный" парад. Схожую информацию 3 апреля обнародовал CNN. По данным американского издания, РФ изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей – лишь бы продемонстрировать к тому же 9 мая свои "успехи" в Украине.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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