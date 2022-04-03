Польша может разместить у себя ядерное оружие США – Качиньский назвал условие

Влиятельный польский политик заявил о необходимости новых мер для сдерживания России

Ярослав Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия США / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США, если Вашингтон выступит с соответствующим предложением.

Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, которого цитирует DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – заявил польский политик.

По словам Качиньского, в настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться".

Далее по теме

Великобритания хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы

Сегодня, 02:59

Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там «парад» – СМИ

Сегодня, 06:38

Путин «на растяжке». Жданов рассказал, почему РФ решила сосредоточиться на одном направлении

Сегодня, 16:31

Он добавил, что инициатива должна исходить от американцев.

Генсек ООН предупредил о возможной ядерной войне

Генсек ООН Антониу Гутерриш не исключает возможности ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал, комментируя агрессию РФ против Украины.

"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Гутерриш и назвал Россию агрессором.

Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".

Читайте также:

Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

США ударят по Кремлю через 15 минут, если Путин применит ядерное оружие – экс-разведчик КГБ

Готовится к ядерной войне: Грозев выдвинул новую версию исчезновения Шойгу

По материалам: Сегодня