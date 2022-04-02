Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

Россия сознательно нарушила воздушное пространство Швеции, чтобы запугать Стокгольм

Группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде / Фото: Коллаж: Сегодня

Два российских штурмовика Су-24 в сопровождении двух истребителей Су-27 вторглись в воздушное пространство Швеции. Самолеты были оснащены ядерным оружием. Об этом передает Sky News.

В связи с войной, которую Россия развязала на территории Украины, шведские ВВС были приведены в повышенную готовность и заметили, что пилоты направляются в небо над Готландом.

Начальник ВВС Карл-Йохан Эдстром заявил, что нарушение воздушного пространства могло быть преднамеренным.

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"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. Мы проанализировали инцидент, и ясно, что я не могу исключить неправильную навигацию, но все указывает на то, что они намеренно нарушили границы Швеции", – сказал он.

Нарушение шведской территории продолжалось около минуты.

Швеция развернула два истребителя JAS 39 Gripen, которые сделали снимки российских самолетов, подтвердившие, что они оснащены ядерным оружием.

Страны закрыли небо для России

Мир продолжает закрывать небо для России. Соответствующее решение было принято уже 36 странами. К странам, закрывшим небо, недавно присоединились Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Молдова, Северная Македония. Интересно, что даже Швейцария решила не держать нейтралитет и закрыла воздушное пространство для России.

Ограничения касаются самолетов в российской собственности, самолетов с российской регистрацией, самолетов под контролем России, частных самолетов русских олигархов.

Кроме того, большинство стран Европейского Союза рассматривают вариант закрытия морских портов для РФ.

По материалам: Сегодня