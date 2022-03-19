Россия поможет Украине вступить в НАТО: в Литве объяснили

Обещание НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами НАТО, остается в силе

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что российская агрессия может поспособствовать более скорому вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Об этом она сказала в интервью ТСН.

Чмилите-Нильсен отметила, что никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. Обещание НАТО в 2008 году не меняется.

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"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желаниям Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – сказала она.

Украина стремится в НАТО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

Также президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.

Кроме того, пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.

По материалам: Сегодня