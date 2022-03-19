Путин ищет повод: у Джонсона подтвердили новую угрозу Украине

Накануне США предупредили Украину о возможном сценарии российского вторжения

Президент России Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания твердо уверена в том, что Российская Федерация пытается создать предлог для нового вторжения в Украину.

Об этом он сказал, ссылаясь на данные американской разведки, передает Reuters.

«Я не могу комментировать конкретные разведывательные данные, но мы уверены, что Россия планирует создать предлог, обвиняя Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение в Украину», – сказал представитель.

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Что говорят в разведке США?

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Кроме того, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил эти данные. Он рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Угроза вторжения РФ в Украину

Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент РФ Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины. По его словам, Россия не выживет после этой войны как государство, но и нам будет чудовищно тяжело.

Кроме того, журналист опубликовал новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.

По материалам: Сегодня