НАТО укрепит военное присутствие в нескольких странах из-за российской угрозы: подробности

На Западе опасаются, что Россия уже не выведет свои войска из Беларуси

В НАТО планируют противостоять российским военным / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

По данным НАТО, в этом месяце на территории северного соседа Украины будет 30 000 российских военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 000 человек.

По словам Роба Бауэра, возможны дальнейшие развертывания союзников по НАТО.

Далее по теме

Россия пригрозила еще одной стране Европы судьбой Украины

Вчера, 17:01

Вызывают на допросы и «шьют» статьи. Украинцев в Москве начала «кошмарить» ФСБ

Сегодня, 08:50

Байден назвал Путина головорезом и диктатором (видео)

Вчера, 20:21

"Споры о местах нахождения войск в разных странах Альянса являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это (увеличение военного присутствия — ред.). В будущем могут быть изменения в результате развития ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.

Очень многое зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси, добавил он.

"Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения… к концу этого месяца. Имеют ли они действительно такое намерение или нет, мы не знаем", — сказал Бауэр.

По словам адмирала, самые последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете вторжение, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. Именно это мы видим, все больше и больше сил собирается вдоль границ (России — ред.) с Украиной и Беларуси с Украиной. Это само по себе очень тревожно", — сказал он.

Военные учения в Беларуси

/ Фото: Reuters

Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Учения пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.

В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины.

Также опубликованы новые спутниковые снимки, согласно которым, военная техника на территории Беларуси располагается в 50-километровой зоне от границы с Украиной.

НАТО назвало российско-белорусские учения крупнейшим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны.

Угроза со стороны России

Российские военные на учениях / Фото: Reuters

Москва заявила, что не планирует вторжения в Украину, но может предпринять неуказанные военные действия, если ее требования безопасности не будут выполнены, в том числе обещание, что НАТО никогда не примет Киев. Это требование Соединенные Штаты и западный Альянс безопасности, состоящий из 30 стран, назвали неприемлемым.

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января телеканал Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

По материалам: Сегодня