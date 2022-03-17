Россия пригрозила еще одной стране Европы судьбой Украины

В Кремле жестко реагируют на возможностт расширения НАТО

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Россия будет реагировать на возможное вступление в НАТО Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в интервью местному изданию federalna.ba и напомнил БиГ о судьбе Украины.

"Если она (БиГ – ред.) решит стать членом чего-либо, это ее внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, на что рассчитываем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – подчеркнул российский дипломат.

Калабухов заявил, что от РФ нет никаких прямых угроз БиГ, однако есть "прямая угроза со стороны Запада".

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Посол отметил, что даже не думает, что "в какой-то фантазии, в какой-то реальности БиГ становится членом НАТО". По его словам, в стране "нет консенсуса, и БиГ не будет так просто принимать решение при этих обстоятельствах".

На заявление российского дипломата жестко отреагировал глава президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он высказал, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО… Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", – подчеркнул Комшич в комментарии изданию avaz.ba.

По его словам, данные заявления являются угрозой для мира и стабильности на Западных Балканах.

Напомним, в 2010 году Босния и Герцеговина получила план действий по членству в НАТО (ПДЧ). Однако входящая в БиГ Республика Сербская в 2017 году объявила военный нейтралитет.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также обыскивает дома людей.

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По материалам: Сегодня