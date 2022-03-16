В мире

В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 марта, 2022
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Флаг был спущен после заявления РФ о выходе из организации

В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы

Россия больше не в Совете Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

После исключения РФ из Совета Европы с флагштока сняли флаг этой страны.

"Россия – не Европа", — прокомментировали это событие в Госспецсвязи.

Также там напомнили, что Совет Европы признал Россию оккупантом Приднестровья.

В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы

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В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы

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МИД России объявил 10 марта о выходе из Совета Европы, обвинив страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение организации".

Ситуация в Украине

  • Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых оперативных направлениях. Это может коренным образом изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.
  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Войска РФ остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье близ села Тузла в Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, погибшим в бою на Луганщине.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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