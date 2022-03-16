В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы
Флаг был спущен после заявления РФ о выходе из организации
Россия больше не в Совете Европы / Фото: Коллаж: Сегодня
После исключения РФ из Совета Европы с флагштока сняли флаг этой страны.
"Россия – не Европа", — прокомментировали это событие в Госспецсвязи.
Также там напомнили, что Совет Европы признал Россию оккупантом Приднестровья.
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МИД России объявил 10 марта о выходе из Совета Европы, обвинив страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение организации".
Ситуация в Украине
- Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых оперативных направлениях. Это может коренным образом изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Войска РФ остановлены на Николаевском направлении.
- В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье близ села Тузла в Одесской области.
- В Борисполе простились с полковником, погибшим в бою на Луганщине.
- За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
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По материалам: Сегодня