Во Франции произошел масштабный пожар в банке, где печатают евро: детали

Пострадали десятки людей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Во Франции 39 человек пострадали в результате пожара в типографии денег центрального банка Banque de France.

Как сообщает издание France Bleu, инцидент произошел в городе Шамальер в центре Франции.

Пожар в помещении центробанка Франции

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Возгорание было обнаружено 9 февраля около 10 часов утра. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не открывать окна из-за дыма.

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB

— France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022

Всего в ликвидации пожара, который продолжался около двух часов, было задействовано 70 пожарных.

По меньшей мере 39 человек получили легкие травмы, в том числе 10 эвакуированных. Среди пострадавших и двое пожарных.

Часть здания центробанка Франции, где печатаются деньги, не пострадала. В настоящее время идет расследование причин возгорания.

Пожар в помещении центробанка Франции

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

По материалам: Сегодня