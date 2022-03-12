В Италии нашли «яхту Путина» за 700 млн долларов – NYT

Путин может владеть яхтой через подставные компании

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы США обнаружили в итальянском порту яхту за 700 млн долларов, которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает The New York Times, американские чиновники считают, что яхта "Шахерезада" может быть связана с Путиным. Яхта находится в сухом доке в Италии в Марина-ди-Каррара, порту в Тоскане.

По словам американских чиновников, Путин оставил на свое имя небольшую часть своего состояния. Он использует дома и яхты, номинально принадлежащие российским олигархам. Тем не менее не исключено, что через различные подставные компании Путин может иметь более прямой контроль над "Шахерезадой".

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/ Фото: The New York Times

Во время пандемии коронавируса Путин провел много времени в российском курортном городе Сочи на Черном море, заявили официальные лица США. "Шахерезада" совершала плавания в Сочи летом 2020 и 2021 годов, пишет издание.

Отметим, что некоторые суперяхты покинули европейские воды, когда началось вторжение в Украину, а Запад начал вводить санкции, разрешающие конфискацию активов.

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

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По материалам: Сегодня