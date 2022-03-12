Лукашенко до последнего будет увиливать от ввода своих войск в Украину – нардеп раскрыл причины

Он меньше всего хочет, чтобы в Беларусь пошла вереница гробов

Лукашенко не хочет подписываться под вот это / Коллаж "Сегодня"

В Киеве не верят в то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправит свои войска на войну в Украину, на что, скорее всего, его сейчас уговаривает международный преступник Владимир Путин.

В частности, об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга Народа" член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона UAРазом на телеканале "Украина 24".

Мнение

"Бесспорно, президент страны-агрессора Владимир Путин будет пытаться заставить Александра Лукашенко использовать не только его воздушное пространство и сушу для нанесения ударов по Украине, что по законам войны уже является актом агрессии против Украины, но и использовать свои военные силы. Однако, я думаю, что в республике Беларусь в том числе благодаря усилиям наших коллег, которые пытаются в медийном пространстве доносить реальное положение вещей, очень хорошо проинформирована значительная часть белорусского общества про те потери РФ, которые с точки зрения людей неприемлемы и которые скрывает российская власть", – отметил Вениславский.

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Также, по его мнению, Лукашенко прекрасно понимает, что его вооруженные силы не потянут эту войну. В его резерве есть, по данным украинской разведки, 15-17 тысяч, которые имеют какой-то уровень боеспособности.

"Они будут также перемелены украинскими вооруженными силами, и пойдут тысячи трупов до Республики Беларусь. А этом для Лукашенко, я думаю, является малоприемлемым вариантом, потому что итак его статус является неопределенным на сегодняшний день с точки зрения того, что его не признают страны западного мира. Поэтому я думаю, что он будет всяческими способами стараться избежать непосредственного участия в сухопутной войне. Однако, посмотрим, потому что он по большому счету сам себя загнал в угол своей политикой", – резюмировал Вениславский.

Белорусский фронт

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Лукашенко намного опытней, как политик, чем Путин. Он 30 лет петляет с Союзным государством, и тут он будет петлять до последнего, чтобы не влезть в эту войну.

По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.

Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.

По материалам: Сегодня