Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов

Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета мер против российских олигархов

В Италии арестовали судно бизнесмена РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Италии арестовало роскошную яхту стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении итальянской полиции говорится, что судно под названием SY A стоит около 578 миллионов долларов и находится на хранении в северо-восточном порту Триеста. По словам производителя Nobiskrug, это одна из самых больших яхт в мире.

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Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета мер против российских олигархов. По данным ЕС, ему принадлежат крупнейший производитель удобрений "ЕвроХим Груп". Отмечается, что он и 36 других бизнесменов встретились с президентом России после начала вторжения в Украину с целью обсудить потенциальные экономические последствия санкций ЕС и США.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о его приближенности к Владимиру Путину", – говорится в заявлении полиции.

Война в Украине

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены.

Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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По материалам: Сегодня