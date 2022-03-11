Mars остановила импорт своей продукции в РФ

Компания увеличила пожертвования для Украины

Россию покидает еще один крупный бизнес/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Компания Mars не будет импортировать свою продукцию в Россию. Кроме того, она приостанавливает рекламу в РФ и Беларуси.

Об этом идет речь на сайте компании.

Подробности

В компании сообщили, что приостанавливают новые инвестиции в Россию и не будут импортировать или экспортировать свою продукцию в Россию или из нее. Кроме того, Mars прекращает деятельность в социальных сетях и рекламу в России и Беларуси.

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Кроме того, компания поддерживает граждан Украины и увеличивает сумму пожертвований на 10 миллионов долларов в дополнение к 2 миллионам долларов, выделенным ранее в помощь пострадавшим в результате агрессии РФ.

"Мы подтверждаем нашу поддержку безобидным жертвам этой войны и призываем к мирному урегулированию", — сообщили в Mars.

О компании

Mars — американская продовольственная компания. Производитель продуктов питания длительного хранения, наиболее известен благодаря шоколадным батончикам. Также производит корма для домашних животных, жевательную резинку, напитки, полуфабрикаты, консервированные соусы. Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's, а также корпорации принадлежит серия торговых марок поглощенной компании Wrigley.

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По материалам: Сегодня