В США и Европе выступают за финансовую и военную помощь Украине – опрос

75% респондентов следили за войной через социальные сети

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Запад поддерживает финансовую и военную помощь Украине, но имеет другое мнение в вопросах закрытия неба над страной.

Об этом упоминается в опросе более 3500 граждан Украины, Великобритании, США и Европы от Cygnal, Gradus и Response:AI.

Какие цифры

"Призыв к западным лидерам как от граждан Украины, так и от их собственных избирателей ясен – делайте больше. Большинство респондентов хотят, чтобы их родные страны предоставили Украине финансовую помощь и больше оружия и вооружений. Настало время западным демократиям подняться на ноги и защитить идеалы, на которых они были основаны", – сказал президент Cygnal Брент Бьюкенен.

Как отмечается, респонденты поддерживают финансовую и военную помощь Украине, но более настороженно относятся к прямому конфликту с Россией. Так, западные респонденты разделились во мнениях относительно того, оказывать ли поддержку Украине с воздуха и земли.

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"Хотя множество европейцев/британцев/американцев респондентов поддержали бы введение и обеспечение соблюдения запретной для полетов зоны над Украиной, поддержка слабая: только четверть респондентов решительно поддерживают это действие", – отмечается в результатах опроса.

При этом более 75% респондентов из США, Великобритании и ЕС в той или иной степени следили за войной в Украине через социальные сети, а 72% украинцев говорят, что в значительной степени наблюдали за ходом войны через социальные сети.

Кроме этого, респонденты во всех опрошенных странах в подавляющем большинстве видят информацию о войне в Facebook. Только молодые люди видят информацию в Instagram или TikTok.

"В то время как 75% европейцев поддерживают предоставление финансовой помощи Украине, а 62% поддерживают предоставление оружия и вооружений, только 46% поддерживают бесполетную зону, а 38% поддерживают присоединение к военным действиям. 37% выступают против любого военного вмешательства", — заявил президент Response:AI Фредерик Барбер.

По его словам, поддержка участия в военных действиях особенно низка в Польше – всего лишь 30%. Это контрастирует с Великобританией, где 42% поддерживают участие военных, и Испанией – 57%.

Напомним, 92% опрошенных украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Во всех регионах Украины наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

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По материалам: Сегодня