Великобритания упростила правила въезда для некоторых украинцев: какие изменения
В стране увеличили количество встреч по оформлению виз с 500 до 6000 в неделю
/ Фото: Коллаж: Сегодня
Правительство Великобритании запустило расширенную визовую схему, позволяющую гражданам из Украины присоединиться к родственникам в Великобритании.
Об этом сообщает The Guardian.
Помощь из Великобритании
Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что увеличило количество еженедельных встреч по оформлению виз с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить рассмотрение заявлений от лиц, желающих приехать к родственникам в Великобритании, и увеличило период, в течение которого людям будет разрешено оставаться в стране, до трех лет. Чиновники заявили, что еще слишком рано говорить о том, сколько человек подаст заявку.
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/ Фото: Pixabay
Также чиновники пообещали, что скоро откроется "неограниченный спонсорский маршрут" для украинцев, не имеющих родственных связей в стране, что позволит сообществам, местным властям и другим лицам спонсировать и поддерживать тех, кто нуждается в приезде в Великобританию. Однако заявлено, что детали, как маршрут будет работать, пока только прорабатываются.
В свою очередь Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, а также призвал правительство Великобритании разрешить украинцам путешествовать без визы "в соответствии с подходом, принятым в ЕС".
Как отмечается, схема позволит украинцам присоединиться к родственникам в Великобритании – им будет предоставлено право на работу и получение пособий. При этом схема радикально отличается от программы эвакуации, запущенной в ответ на кризис в Афганистане в августе, поскольку чиновники предполагают, что те, кто подаст заявку, останутся у родственников, и не предлагают блокировать бронирование номеров в отелях для размещения.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится фатально для него.
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По материалам: Сегодня