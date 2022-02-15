Китай столкнется с омикроным цунами – эксперт

Жесткие ограничения и изоляция от мира во многом спасли китайцев от коронавируса. Только часть одного процента населения страны пережила инфекцию и выработала естественный иммунитет. Некоторые эксперты считают, что это делает Китай более уязвимым для огромной волны инфекций Omicron.

Применяемая китайскими властями стратегия «нолевого ковида» пока успешно ограничивает распространение коронавируса, а спорадические вспышки инфекции там намного меньше, чем в Европе или Америке. Однако есть мнения, что более заразного Омикрона жесткие ограничения не остановят, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

По словам специалиста по глобальному здравоохранению из аналитического центра Совета по международным отношениям США (CFR) Яньчжун Хуана, Китай «прижался к стене». По его мнению, стратегия «ноль ковид» сделала страну сейчас уязвимой перед «омикронным цунами».

«Пекин, кажется, уверен, что строгие меры по борьбе с пандемией будут продолжать работать, но с большим количеством людей, не имеющих иммунитета против Covid-19, новый вариант может быстро размножаться и распространяться в Китае», — сказал Хуан.

С этим сценарием в настоящее время сталкивается Гонконг, который, как и весь Китай, настаивает на стратегии «нолевого ковида». Несмотря на строгие ограничения на въезд, Омикрон распространился по городу, а количество инфицированных впервые с начала пандемии превысило 1000 в сутки. Власти еще больше ужесточили правила, но эксперты ожидают, что в ближайшее время будет создано до 28 тысяч инфекций ежедневно.

Напомним, что в Пекине продолжаются Олимпийские игры.