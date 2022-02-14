Пекин-2022. 15 февраля: мужская эстафета в биатлоне, старт Шаботовой, квалификация фристайлистов

Завтра, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится большой соревновательный день. На Играх будет разыграно сразу девять комплектов наград. Украинцы снова пристально будут наблюдать за биатлоном.

Медали

Завтра состоится эстафетная гонка у мужчин. Украина будет представлена следующим составом: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Пидручный и Прима сумели показать неплохие результаты в предыдущих гонках и пробились даже в масс-старт. Дудченко очень сильно прошел гонку преследования, а Цымбал пока выступал не очень успешно. Попадание в топ-6 будет отличным результатом, но при идеальной стрельбе и надежной работе на лыжне можно замахнуться и на медаль.

11:00 Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км.

Комплект наград будет также разыгран и на большом трамплине у двоеборцев. Дмитрий Мазурчук постарается попасть в топ-30. На нормальном трамплине украинец финишировал 36 в гонке после не очень удачного прыжка. Сейчас будет возможность это исправить.

13:00 Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Большой трамплин/10 км.

В сноубординге будет разыграно два комплекта наград. У мужчин и женщин в биг-эйре. Украина в этих дисциплинах представлена не будет

04:15 Сноуборд. Женщины. Сноуборд-биг-эйр.

07:45 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-биг-эйр.

Два комплекта наград также будет разыграно и в конькобежном спорте. Женщины и мужчины разыграют награды в командных гонках преследования.

10:28 Женщины. Командная гонка преследования

10:47 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

В фристайле женщины посоревнуются за медали в слоупстайле. Здесь также без Украины.

04:24 Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – слоупстайл.

В горных лыжах женщины разыграют комплект наград в скоростном спуске.

05:00 Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск.

В тоже время в бобслее будет разыгран комплект наград в экипажах-двойках.

15:50 Бобслей. Экипажи-двойки.

Другие соревнования

Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Александр Абраменко выступят в квалификации в акробатике. Всем под силу выход в финал.

13.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация

Фигуристка Анастасия Шаботова выступит в короткой программе. Ее задача попасть в пто-20, чтобы выступить в произвольной программе через два дня.

14:00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.

В мужском хоккее будут сыграны поединки квалификационного раунда, где определятся все участники четвертьфиналов.

06.10 Мужчины. Квалификационный раунд. Дания — Латвия

09.00 Мужчины. Квалификационный раунд. Словакия — Германия

10.40 Мужчины. Квалификационный раунд. Чехия — Швейцария

15.10 Мужчины. Квалификационный раунд. Канада — Китай

Керлингисты проведут очередные поединки группового этапа.