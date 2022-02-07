В мире

Война — это машина разрушения — Папа Франциск

Папа Римский дал большое интервью.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
epa09732659 Pope Francis during his traditional Sunday Angelus prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square, Vatican City, 06 February 2022. EPA/ANGELO CARCONI Dostawca: PAP/EPA.

Папа Франциск заявил в воскресенье по телевидению RAI, что «война — это противоположность творения», его противоречие. «Это машина разрушения», — подчеркнул он.

Впервые в истории Папа Римский принял участие в телевизионном ток-шоу. Это было популярное шоу на RAI 3 «Che tempo che fa». Его ведущий Фабио Фацио назвал это «эпохальным событием», пишет Первая Лента.

Во время часовой беседы Папа Римский, сидя в гостиной своей квартиры в Ватикане, заявил, что если оружие не будет производиться в течение года, еду и образование можно будет обеспечить по всему миру. «В мире война на первом месте», «вы думаете о войнах»; об «идеологической войне, войне за власть, торговой войне», сказал он.

Говоря о миграции, Папа сказал, что необходима общая миграционная политика ЕС. Он добавил, что ЕС «должен найти соглашение, чтобы это обязательство не распространялось только на определенные страны, такие как Италия и Испания».

«Тот факт, что Средиземное море сегодня является крупнейшим кладбищем в Европе, наводит на размышления», — сказал он.

На вопрос о музыке, которую он слушает, Франциск ответил, что ему очень нравится классика и танго.

Ранее Папа Римский Франциск назначил посла в Украине.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

На Донбассе готовят серьезную провокацию: в Украине могут ввести военное положение

2 недели ago

Россия отзывает дипломатов из Украины — Пропаганда или подготовка к вторжению? — NYT

3 недели ago

В США разрабатывают план поддержки украинских партизан, если Россия захватит Украину

21 декабря, 2021

Конфликт все ближе: Россия начала угрожать НАТО настоящей войной

20 декабря, 2021
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button