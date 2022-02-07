Война — это машина разрушения — Папа Франциск

Папа Франциск заявил в воскресенье по телевидению RAI, что «война — это противоположность творения», его противоречие. «Это машина разрушения», — подчеркнул он.

Впервые в истории Папа Римский принял участие в телевизионном ток-шоу. Это было популярное шоу на RAI 3 «Che tempo che fa». Его ведущий Фабио Фацио назвал это «эпохальным событием», пишет Первая Лента.

Во время часовой беседы Папа Римский, сидя в гостиной своей квартиры в Ватикане, заявил, что если оружие не будет производиться в течение года, еду и образование можно будет обеспечить по всему миру. «В мире война на первом месте», «вы думаете о войнах»; об «идеологической войне, войне за власть, торговой войне», сказал он.

Говоря о миграции, Папа сказал, что необходима общая миграционная политика ЕС. Он добавил, что ЕС «должен найти соглашение, чтобы это обязательство не распространялось только на определенные страны, такие как Италия и Испания».

«Тот факт, что Средиземное море сегодня является крупнейшим кладбищем в Европе, наводит на размышления», — сказал он.

На вопрос о музыке, которую он слушает, Франциск ответил, что ему очень нравится классика и танго.

Ранее Папа Римский Франциск назначил посла в Украине.