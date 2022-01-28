В мире

Самому старому животному в мире 190 лет: интересные факты

Речь о гигантской черепахе Альдабры

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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epa09065465 Two giant Glapagos tortoises in a ranch in the interior of Santa Cruz Island, in the Galapagos Archipelago, Ecuador, 23 January 2021 (issued 10 March 2021). During millions of years different types of turtles adapted to live on isolated volcanic islands of the American continent where they evolved to dominate their habitats. Today, it is the human being who tries to prevent their extinction in the famous archipelago to which they give their name: Galapagos. Made up of thirteen large islands, six smaller ones and 42 islets, the archipelago located about a thousand kilometers from the continental coasts of Ecuador is home to more than 7,000 endemic and native species, among which land turtles play a prominent role. EPA/Daniela Brik ACOMPAÑA CRÓNICA: ECUADOR GALÁPAGOS Dostawca: PAP/EPA.

Гигантской черепахе по имени Джонатан, которая считается старейшим наземным животным в мире, не менее 190 лет. Она живет на острове Святой Елены, где всего за 11 лет до своего рождения умер Наполеон Бонапарт.

Напоминая о долголетии Джонатана, CNN Brasil TV сообщила в четверг, что черепаха родилась на атлантической заморской территории Великобритании, когда королева Виктория была еще подростком, пишет Первая Лента.

«Черепаха Джонатан родилась во времена королевы Виктории, которая умерла более 120 лет назад», — напомнило бразильское телевидение.

Мэтт Джошуа, глава туристического офиса острова Святой Елены, которого цитирует радиостанция, признает, что никто точно не знает дату рождения Джонатана, а черепаха может быть намного старше.

«Джонатану может быть целых 200 лет. Никто точно не знает, когда родилась черепаха», — добавил Джошуа, напомнив, что первое упоминание о животном относится к 1832 году, когда на остров приехал губернатор сэр Уильям Грей-Уилсон.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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