Самому старому животному в мире 190 лет: интересные факты

Гигантской черепахе по имени Джонатан, которая считается старейшим наземным животным в мире, не менее 190 лет. Она живет на острове Святой Елены, где всего за 11 лет до своего рождения умер Наполеон Бонапарт.

Напоминая о долголетии Джонатана, CNN Brasil TV сообщила в четверг, что черепаха родилась на атлантической заморской территории Великобритании, когда королева Виктория была еще подростком, пишет Первая Лента.

«Черепаха Джонатан родилась во времена королевы Виктории, которая умерла более 120 лет назад», — напомнило бразильское телевидение.

Мэтт Джошуа, глава туристического офиса острова Святой Елены, которого цитирует радиостанция, признает, что никто точно не знает дату рождения Джонатана, а черепаха может быть намного старше.

«Джонатану может быть целых 200 лет. Никто точно не знает, когда родилась черепаха», — добавил Джошуа, напомнив, что первое упоминание о животном относится к 1832 году, когда на остров приехал губернатор сэр Уильям Грей-Уилсон.