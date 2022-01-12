Токаев показал, что за ним стоит Путин – эксперт

То, что в Казахстан приехали так называемые миротворцы ОДКБ стал переломным моментом во время массовых протестов по стране. Такое мнение выразили местные политологи.

Политолога Досыма Сатпаева заявила, что последние события в стране являются результатом внутриэлитных склок, что предоставляет собой большую угрозу, чем оппозиция и протесты, пишет Первая Лента со ссылкой на Коммерсант.

Он убежден, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал ОДКБ, во-первых, из-за недоверия казахстанским силовикам, а во-вторых, чтобы продемонстрировать: «Если что — за мной Путин».

В свою очередь директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает, что подключение ОДКБ было критически важным для местной власти.

«И президент, и госсекретарь неоднократно повторяли, что нас от захвата шести областных центров и Алматы, а в дальнейшем наступления на столицу спасло только молниеносное решение ОДКБ, и прежде всего Владимира Путина о предоставлении военной помощи», — сказал он.

Эксперт добавил, что счет шел буквально на часы и минуты.

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