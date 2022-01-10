Общество

В «ДНР» набирают «спортсменов» для «обеспечения порядка» в Казахстане

Ищут весьма настойчиво.

Photo of Виктор Виктор Send an email 39 минут agoОбновлено: 10 января, 2022
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NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN - JANUARY 7, 2022: Law enforcement officers check citizens' documents and inspect civil vehicles for banned objects at a checkpoint. Citizens are allowed to pass through checkpoints in the daytime only. Turar Kazangapov/TASS  азахстан. Ќур-—ултан. —отрудники правоохранительных органов во врем€ проверки документов горожан и осмотра гражданских автомобилей на наличие запрещенных предметов. ∆ители города могут проезжать через блокпосты только в дневное врем€. “урар  азангапов/“ј——

В «ДНР» начали искать людей для работы в Казахстане. При этом речь идет не об обычной работе на стройке или на предприятиях, а «работе» на государство.

Так в Донецке, который временно неподконтролен Украине, начали искать желающих для «обеспечения порядка и помощи властям» в Казахстане. В городе появились объявления о поиске якобы «спортсменов» для помощи властям страны, пишет Первая Лента со ссылкой на Новости Донбасса.

Подобные объявления появились в пабликах в Вконтакте и телеграм каналах города. Организатором сборов назван «Военно-патриотический клуб «Покров» в Российской Федерации в Астрахани. При этом добровольцы должны будут пройти двухдневную подготовку.

«Астрахань, Военно-патриотический клуб „Покров“. Должностные обязанности: поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Казахстана. Помощь в наведении порядка местным властям. По приезду в Астрахань будет подготовка 2 дня», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что руководитель ВПК «Покров» Андрей Барилов опроверг, что клуб набирает «спортсменов» для такой работы.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» считают, что ситуация в Казахстане может негативно повлиять на «республики».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 39 минут agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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