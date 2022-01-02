В мире

Миру грозит величайшее исчезновение видов со времен динозавров – ученые

Сразу несколько видов под большой угрозой

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
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epa06611727 Forest officials ride on an elephant counting Rhinos during the Rhino census inside the Pobitora Wild Life Sanctuary in Morigaon district of Assam state, India, 18 March 2018. Pobitora has the highest density of one horned Rhino population in the world, presently numbering about 93 according to 2012 census in just 38.8 Sq. km. area. The Rhino census for the year 2018 has been conducted with the help of elephants and on foot where about 70 forest officials including NGO members took part. EPA/STR Dostawca: PAP/EPA.

Более миллиона видов растений и животных могут исчезнуть в течение 10 лет, предупреждает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Он добавляет, что растущие угрозы окружающей среде означают, что нам угрожает исчезновение видов в масштабах, неизвестных с момента исчезновения динозавров.

В настоящий момент в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы занесено 142,5 тысячи особей видов животных и растений и 40 тыс из них находится под угрозой исчезновения. Число исчезающих видов находится на пике с момента публикации в 1964 году, пишет Первая Лента.

Защита исчезающих видов — это не только проблема окружающей среды, это также вопрос о том, попадет ли человечество в конечном итоге в Красную книгу как исчезающий вид и, таким образом, станет жертвой собственного образа жизни, — подчеркнул Эберхард Брандес, директор немецкого отделение WWF. Он добавил, что срочно необходимы решительные меры по защите окружающей среды, в частности, по борьбе с изменением климата.

Среди наиболее исчезающих видов, которые немецкое отделение WWF включило в список «проигравших 2021 года», были, в частности, африканский лесной слон (его популяция уменьшилась более чем на 86% за 31 год), белый медведь, который находится под угрозой, вместе с серым журавлем и мигрирующими рыбами, такими как лосось и осетр.

Ранее мы сообщали, что ученые открыли одну из самых молодых планет в истории.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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