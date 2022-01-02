Миру грозит величайшее исчезновение видов со времен динозавров – ученые

Более миллиона видов растений и животных могут исчезнуть в течение 10 лет, предупреждает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Он добавляет, что растущие угрозы окружающей среде означают, что нам угрожает исчезновение видов в масштабах, неизвестных с момента исчезновения динозавров.

В настоящий момент в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы занесено 142,5 тысячи особей видов животных и растений и 40 тыс из них находится под угрозой исчезновения. Число исчезающих видов находится на пике с момента публикации в 1964 году, пишет Первая Лента.

Защита исчезающих видов — это не только проблема окружающей среды, это также вопрос о том, попадет ли человечество в конечном итоге в Красную книгу как исчезающий вид и, таким образом, станет жертвой собственного образа жизни, — подчеркнул Эберхард Брандес, директор немецкого отделение WWF. Он добавил, что срочно необходимы решительные меры по защите окружающей среды, в частности, по борьбе с изменением климата.

Среди наиболее исчезающих видов, которые немецкое отделение WWF включило в список «проигравших 2021 года», были, в частности, африканский лесной слон (его популяция уменьшилась более чем на 86% за 31 год), белый медведь, который находится под угрозой, вместе с серым журавлем и мигрирующими рыбами, такими как лосось и осетр.

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