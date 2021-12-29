Пентагон пошел на важный шаг в Европе из-за действий России

Министр обороны США Ллойд Остин принял решение задержать в Средиземном море авианосец USS Harry S. Truman, который должен был начать миссию в Персидском заливе. Пентагон хочет «успокоить» европейских союзников перед лицом напряженности в отношениях с Россией.

«Министр обороны приказал штурмовой группе USS Гарри С. Трумэна оставаться в зоне действия европейского командования (Eucom) вместо того, чтобы идти в зону операции Центрального командования (Centcom), включая Ближний Восток, как планировалось ранее», — сообщил AFP источник в Пентагоне, желая остаться анонимным, пишет Первая Лента.

Такое изменение маршрута «отражает необходимость постоянного присутствия США в Европе», по словам собеседника французского агентства. «Необходимо подтвердить с нашими союзниками и партнерами нашу приверженность коллективной обороне», — сказал представитель Пентагона.

Военный корабль США Гарри Трумэн и его авианосная ударная группа прибыли в Средиземное море 14 декабря из Персидского залива через Суэцкий канал. В настоящее время он работает в Ионическом море между Грецией и Италией.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году истребители НАТО поднимались в воздух почти 300 раз из-за действий РФ