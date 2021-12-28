В окружении Бадена работают агенты Кремля – Пионтковский

США в действительности могут ввести очень серьезные санкции против Российской Федерации в случае вторжения в Украину. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

Он рассказал, что подготовили США в случае военного вторжения России. Эксперт отметил, что американцы подготовили серьезный удар, полностью подрывающий экономику России. Речь идет о нефтяном и газовом эмбарго, при котором вопрос закрытия «Северного потока-2» становится мелким пунктом, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Также эксперт отмечает, что может идти речь также об аресте так называемого «путинского триллиона», то есть активов всех российских чиновников.

В тоже время Пионтковский отметил, что в администрации Джо Байдена работают агенты Кремля, которые делают все, чтобы угодить российскому президенту.

С другой стороны, эта борьба идет внутри администрации Байдена, а вот более широкий американский политикум полностью поддерживает Украину. В целом я оптимист, несмотря на кремлевскую агентуру влияния, в окружении Байдена, я думаю, линия твердой поддержки Украины восторжествует в Вашингтоне», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Украина все еще сильно зависит от России.