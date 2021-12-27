Украина все еще сильно зависит от России — эксперт

Украина продолжает зависеть от Российской федерации в плане энергетики. Такое заявление сделал эксперт энергетических рынков Валентин Землянский в эфире интернет-канала «Ukrlife».

Он заявил, что Украине не хватает от 2 до 3 миллиардов кубометров газа. Цена сейчас составляет две тысячи долларов за 1000 кубов, а это от 4 до 6 миллиардов долларов. При это он отметил, что в этом вопросе нужно разговаривать с «Газпромом, пока нас Украину окончательно не загнали в угол. По словам эксперта Украине в этом вопросе некому помочь, пишет Первая Лента.

«Мы и сейчас зависим от России в энергетике более, чем на 50 процентов. Уголь, дизельное топливо, электроэнергия, газ по сути был российский, и только формально купленный через посредников. Сказки, которые нам рассказывают 8 лет об избавлении от российского газа, просто финансовые операции, когда происходит закупка газа, которая не выходит с территории», – сказал Землянский.

Ранее мы сообщали, что с первого января в Украине поднимут цены на доставку газа.