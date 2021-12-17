В мире

ЕС обещает огромные последствия РФ за агрессию против Украины

В Брюсселе встретились лидеры стран Евросоюза

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2021
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epa09644780 (L-R) European Parliament President David Sassoli, Slovenia's Prime Minister Janez Jansa and European Commission President Ursula von der Leyen during a signing ceremony of EU Legislative Priorities for 2022 on the sidelines of a European Union Summit at The European Council Building in Brussels, Belgium, 16 December 2021. EPA/Geert Vanden Wijngaert / POOL Dostawca: PAP/EPA.

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг лидеры согласились, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к огромным последствиям и потерям для России, включая санкции.

«Совет Европы подчеркивает срочную необходимость ослабления Россией напряженности, вызванной скоплением вооруженных сил вдоль ее границы с Украиной и ее агрессивной риторикой. Совет Европы подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будут иметь огромные последствия и (будут означать) серьезные затраты (для России), включая санкции, введенные по согласованию с партнерами, — заявили лидеры ЕС в выводах саммита, пишет Первая Лента.

Лидеры ЕС также осудили инструментализацию мигрантов и беженцев через Беларусь

«Европейский совет решительно осуждает инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом и гуманитарный кризис, который он вызвал. ЕС будет продолжать решительно реагировать на гибридную атаку Беларуси, принимая во внимание все аспекты кризиса, в соответствии с Право ЕС и международные обязательства, включая основные права», — согласились лидеры в выводах саммита.

Ранее в НАТО предупредили РФ по поводу Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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