ЕС обещает огромные последствия РФ за агрессию против Украины

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг лидеры согласились, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к огромным последствиям и потерям для России, включая санкции.

«Совет Европы подчеркивает срочную необходимость ослабления Россией напряженности, вызванной скоплением вооруженных сил вдоль ее границы с Украиной и ее агрессивной риторикой. Совет Европы подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будут иметь огромные последствия и (будут означать) серьезные затраты (для России), включая санкции, введенные по согласованию с партнерами, — заявили лидеры ЕС в выводах саммита, пишет Первая Лента.

Лидеры ЕС также осудили инструментализацию мигрантов и беженцев через Беларусь

«Европейский совет решительно осуждает инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом и гуманитарный кризис, который он вызвал. ЕС будет продолжать решительно реагировать на гибридную атаку Беларуси, принимая во внимание все аспекты кризиса, в соответствии с Право ЕС и международные обязательства, включая основные права», — согласились лидеры в выводах саммита.

Ранее в НАТО предупредили РФ по поводу Украины.