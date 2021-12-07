Каспаров рассказал, что в действительности произойдет в РФ после ухода Путина

Российскую Федерацию после ухода из Кремля Владимира Путина ждет настоящая революция. Такое мнение выразил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Он поделился своим мнением о том, что может ожидать страну после ухода со своей должности Путина. Каспаров предполагает, что Россия пойдет совсем другим путем, чем ранее. При этом он считает, что новому главе государства придется отвечать все те поступки, которые были сделаны при Путине. При этом, по мнению оппозиционера, речь идет не только об агрессии по отношению к Украине, но и также против Грузии, пишет Первая Лента со ссылкой на эфир программы «Реальная политика» с Евгением Киселевым».

Также он прогнозирует, одним из первых шагов новых властей будет возвращение Крымского полуострова и Донбасса Украине.

«Как только Путин уйдет, всякое новое правительство начнет движение на Запад, чтобы восстановить дружественные отношения с соседями. Нужно будет освободить и Крым, и Донбасс. Кроме того, освободить придется из тюрем РФ политических заключенных вместе с военнопленными Украины», — заключил Каспаров. Ранее мы сообщали, что Киев получил важную информацию от западных спецслужб по поводу планов Кремля.