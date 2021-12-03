Бывший солдат возглавит правительство: Карл Нехаммер назначен новым канцлером Австрии

Карл Нехаммер, бывший министр внутренних дел Австрии, был назначен в пятницу новым канцлером и председателем Австрийской народной партии (OeVP).

Он заменит Александра Шалленберга на посту главы правительства, который ушел в отставку в четверг менее чем через два месяца после избрания. Себастьян Курц, заявивший о полном уходе из политики, возьмет на себя руководство партией, пишет Первая Лента.

Карл Нехаммер, 49 лет, бывший солдат. До сих пор он возглавлял федеральное управление внутренних дел. В пятничном пресс-релизе Австрийская народная партия объявила, что решением руководства он был избран новым канцлером и председателем группы.

Как объявил Нехаммер, на посту министра внутренних дел его заменит Герхард Карнер. Уходящему канцлеру Александру Шалленбергу снова будет передано портфолио в Министерстве иностранных дел. После отставки Гернота Блюмеля вакансию министра финансов займет Магнус Бруннер.

Александр Шалленберг, который был канцлером с 11 октября, объявил в четверг вечером, что он уйдет в отставку, «как только партия выберет подходящий курс».

Ранее мы сообщали, что Австрия вводит обязательные прививки и полную изоляцию.